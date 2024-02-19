بعد فقدان بصره.. مشهد مؤثر للفنان علي المدفع وهو يتابع مباريات الهلال بالصوت

في مشهد مؤثر، ظهر الفنان علي المدفع وهو يتابع مباريات نادي الهلال بالصوت بعد فقدانه بصره.
ويظهر في الفيديو الفنان المدفع وهو يضع الهاتف أمامه ويتابع صوت المباراة لعدم قدرته على مشاهدتها.
ويُسمع في الفيديو صوت أحد الأشخاص يسأله: “أبو طارق، تتابع مباريات الهلال صوت؟” ليرد المدفع: “دائمًا أتابعها.”
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر، داعين الله أن يرد له بصره وعافيته، وأن يديم نعم الله على الإنسان.
ويُذكر أن الفنان علي المدفع كان يقدم بعض العروض المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهلال، وبعد الانتهاء من عمله في النادي كان يتجه إلى مبنى التلفزيون ليقوم بتأليف وتمثيل بعض الفقرات والقفشات الكوميدية.
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