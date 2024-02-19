بالفيديو.. الفنانة وعد: ويقولون ليش نشجع الهلال لأنه ما يجيب لنا السكر ولا يرفع الضغط

أعربت الفنانة وعد عن حبها لنادي الهلال ، مُشيدة بإنجازاته وبطولاته العديدة.

وقالت وعد في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات: “فخورة لأنني هلالية وأنتَمي لهذا الكيان العريق.”

وأضافت: “الهلال لا يرفع ضغطنا ولا يجيب لنا السكر ولا يخلينا نصيح، بل يملأ قلوبنا فرحة وسعادة.”

وعبرت وعد عن سعادتها بفوز الهلال على الرائد في إطار مباريات دوري روشن للمحترفين، مهنئةً الفريق على انتصاره.

وقالت: “جيبولنا ناس تلعب علشان نلعب معاهم، ملعبنا حلو ولعيبتنا حلوين، ورئيسنا حلو وكله زين.”

وكان الهلال قد تغلب على الرائد بنتيجة 3-1، حيث سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين، وسجل كاليدو كوليبالي الهدف الثالث.

ويتصدر الهلال قائمة الترتيب بالدوري برصيد 56 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بينما يقبع الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

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