شاهد بلال الشمري يكشف قصة إهداءه لزوجته البريطانية سيارة جي كلاس

شارك مشهور مواقع التواصل بلال الشمري، قصة إهداءه لزوجته البريطانية سيارة جي كلاس.

وظهر بلال الشمري في مقطع فيديو جنبًا إلى جنب مع زوجته، وأعرب عن رؤيته للحياة الزوجية. وقال: إذا تعاون الزوجان وتحولوا إلى فريق واحد، سيتمكنون من تحقيق نجاح كبير.

وأشار إلى أنه في مرحلة من حياته كان يعاني من الديون وفقد كل شيء. وفي هذا الوقت الصعب، كانت زوجته تدعمه وتعمل في مجال الطهي وبيع الوجبات. وبعد ذلك، قرر أن يبدأ مسيرته في وسائل التواصل الاجتماعي. وكان أدنى ما يمكنه فعله لإظهار تقديره لها هو تهديتها سيارة جي كلاس.

وأوضح أنه رغم المشاكل المالية الصعبة والتحديات التي واجهها، ظلت زوجته تدعمه وتشجعه بلا انقطاع حتى تمكن من التغلب على الصعاب.

وفي نهاية الفيديو، يُظهر اللحظة التي قدم فيها بلال الشمري السيارة لزوجته، الذي ظهرت عليها علامات الصدمة والسعادة الكبيرة، وعبّرت عن حبها له.