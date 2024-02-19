بالصور- ألين لحود في عيد الحب جالت المناطق اللبنانية

أحيت الفنانة اللبنانية ألين لحود عيد الحب على طريقتها الخاصة هذا العام، إذ أنها جالت على مناطق لبنانية عدة حيث احتفلت مع العشاق وجمهورها على أنغام أجمل الأغنيات اللبنانية والعربية والأجنبية التي تؤديها ألين على طريقتها الخاصة؛

فقد كان الأسبوعان الماضيان حافلان بعشرة حفلات متتالية خاصة بعيد الحب في “كازا موريا” في ساسين، و”كارتال” في ضبيه، و”مرسال” في زحلة، و”برون” في مار مخايل، و”باكيارد” في الحازميه، و”براف” في بادارو، و”ناو” في الأشرفية.

وتقول ألين: “سعيدة جداً بكثرة الحفلات في عيد الحب وبعده… فلينتصر الحب والفن على كل شيء”.

من ناحية أخرى، تستعد ألين لطرح مشروع موسيقي مع DJ Marc سيبصر النور على عيد الأمهات، وذلك بعد التعاون الناجح معه في أغنية “حلوة يا بلدي”.