لقاء حار بين الأمير ويليام وهذه الممثلة الشقراء تخلله عناق وقبلات

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ميرنا وليد - بيروت - دخل وريث العرش البريطاني الأمير ويليام على السجادة الحمراء الى مهرجان BAFTA بنسخته الـ77 وحيداً هذه السنة وتغيبت زوجته الأميرة كايت ميدلتون التي تمضي فترة نقاهة بعد خضوعها لعملية جراحية.
وكان اللقاء حاراً بين الأمير ويليام الذي يترأس لجنة المهرجان وبين الممثلة كايت بلانشيت فتعانقا وجلست بقربه في الصف الأمامي في قاعة Royal Albert Hall وكانت ترتدي فستاناً خمري اللون ومكشوف الظهر من تصميم Vuitton. يذكر أن الأمير ويليام عاد الى ممارسة مهامه الملكية في ويندسور وقدم ميداليات المملكة البريطانية الى عدة شخصيات قبل أن يلتقي بالممثل توم كروز خلال حفل عشاء.
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