بوراك دينيز يفاجئ الجمهور بصورة من طفولته

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم التركي بوراك دينيز صورة له من مرحلة الطفولة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف في 17 شباط، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين وجهوا له المعايدات، وتداولت الصحافة التركية الصورة بشكل لافت.



وكانت كشفت الحبيبة السابقة لـ بوراك دينيز، تفاصيل خيانتهما لبعضهما البعض، قائلة في تصريح جريء: "تعرضت للخيانة بعد ٣ سنوات من العلاقة... فخنته مع رجل آخر، وإنتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ومن ثم أنهيت العلاقة".