بالفيديو- تيا ديب تستعرض أنوثتها وجمالها بلوك رائع أثناء وضعها المكياج

ميرنا وليد - بيروت - نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تطبيقها المكياج، وبلوك كاجوال مميز، إرتدت فيه كروب توب ضيقة باللون الرمادي اللامع، وبكمين طويلين، وسروالاً ضيقاً باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.
وكانت تألقت تيا ديب، وظهرت بلوك بغاية الأناقة، إرتدت فيه فستاناً ضيق وقصيراً باللون الأسود، وبكمين طويلين، وإنتعلت حذاءً عالٍ من الجلد الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.
وحملت تيا بيدها حقيبة باللون الأسود، من دار أزياء CHANEL، وصل سعرها إلى 6,200 دولار.
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