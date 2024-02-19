رمضان 2024| أحمد زاهر يطرح بوسترات مسلسله الجديد "محارب"

ياسر رشاد - القاهرة - روج النجم أحمد زاهر لشخصيته في مسلسله الجديد "محارب"، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ونشر أحمد زاهر، البوستر الدعائي للمسلسل، معلقا: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل محارب رمضان 2024 على قنوات المتحدة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، التوفيق من عندك يا رب".

مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب عددًا من نجوم الفن بجانب حسن الرداد، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

