وفاة الممثل الشهير عبدالعزيز الهزاع أبو حديجان

توفي الفنان الشهير عبدالعزيز الهزاع، الذي عُرف بشخصية “أبو حديجان”. ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الفقيد غدًا بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، تلاها الدفن في مقبرة النسيم. سيقام عزاء الرجال في المقبرة، بينما سيكون للنساء عزاء في مسجد الراجحي.

يجدر بالذكر أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية، التي تم بثها عبر الإذاعة، وكانت من بينها أم حديجان، ولاحقًا تم عرضها على التلفزيون.

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