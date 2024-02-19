شاهد الدكتورة خلود تظهر دون مكياج على متن طائرة.. وتحكي حلما رأته في منامها وتشتبك مع متابعيها

ظهرت الدكتورة خلود مؤخرًا في مقطع فيديو على متن طائرة دون الكشف عن وجهتها، حيث لفتت الأنظار بملامحها الطبيعية دون مكياج.

وشاركت خلود متابعيها بحلم حلمت به، حيث رأت نفسها تفتتح فرعًا جديدًا لعلامتها التجارية وسط حشد كبير من الناس يباركون لها.

أثار الفيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبروا مشاركة الحلم ترويجًا لعلامتها التجارية، ومن اعتبروا ذلك أمرًا شخصيًا.

واجهت خلود انتقادات بسبب تجاهلها للقضية الفلسطينية التي كانت تدعمها سابقًا، بينما سخر آخرون من تصويرها للحلم في الطائرة.

ردت خلود على الانتقادات بسخرية، قائلة: “بمشي وأنا نائمة”.

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