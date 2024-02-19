أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تأجيل حفل الفنان الكويتي الكبير عبد الله الرويشد، وذلك نظرًا لمروره بوعكة صحية طارئة.

وكان من المقرر أن يحيي الرويشد حفل “ليلة وداعية” للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعبر آل الشيخ عن خالص محبته ودعمه للرويشد، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأكد آل الشيخ أن حفل “ليلة وداعية” لم يتم إلغاؤه، بل تم تأجيله فقط ليقام في تاريخ آخر ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولاقى قرار آل الشيخ تفاعلاً كبيرًا من متابعيه ومحبي الرويشد، الذين عبروا عن امتنانهم لقرار تأجيل الحفل، وأمنياتهم الدافئة بالشفاء للرويشد. شاهد أيضاً: وضعه الصحي حرج.. جلطة دماغية تُدخل عبدالله الرويشد المستشفى فجر السعيد تكشف تطورات حالة عبد الرويشد بعد إصابته بجلطة دماغية

كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من تركي آل الشيخ بعد وعكة عبد الله الرويشد الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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