شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن ليال مصرية سعودية: تنظيم وشياكة على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين، على توثيق مشاركتها أمس في حفل ليال مصرية سعودية الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية، وأحيا الحفل النجم الكبير محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب، والمطرب الكبير ماجد المهندس وريهام عبد الحكيم والموسيقار الكبير عمر خيرت.

ونشرت شاهين صورًا لها من مشاركتها أمس في الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت "ليلة فنية مصرية سعودية أكثر من رائعة بدار الأوبرا المصرية.. تنظيم وشياكة على أعلى مستوى، سعداء بهذه الشراكة المصرية السعودية للارتقاء بالفن فى الوطن العربي، واستمتعنا بغناء شيرين ومحمد منير وماجد المهندس وريهام عبد الحكيم والموسيقار العظيم عمر خيرت، شكرًا هيئة الترفيه السعودية ومرحبًا بكم فى مصر، وأتمنى أن نقدم أعمال فنية مشرفة يجتمع فيها كل نجوم وكفاءات الوطن العربي، الاتحاد قوة، وليكن هذا الاتحاد الفنى بداية لاتحاد أكبر على كل المستويات لوطننا العربي الكبير".



إلهام شاهين والنجمة القديرة إسعاد يونس



إلهام شاهين ويسرا وعمرو أديب



وحضر كل من: الهضبة عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد أنور، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، أشرف عبد الباقى، الإعلامي شريف عامر، المايسترو نادر عباسي، شيكو، محمد عبد الرحمن توتا، محمد الحلو، خالد عجاج، الإعلامية منى الشاذلى، محمد علاء، حسام الحسينى، أحمد فهمي، سيد رجب، السيناريست مدحت العدل، رامى جمال، آمال ماهر، منة شلبي، محمد ثروت ونجله، والفنانة هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن، محمد نور، عمرو منسى، وكريم محمود عبد العزيز.

كما حضر كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، وإلهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفى.



كواليس حفلة أمس