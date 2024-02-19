شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: متفائل بـ"عتبات البهجة" ونقدم عملاً يليق بالدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج الكبير مجدى أبو عميرة أنه متفائل بمسلسل "عتبات البهجة" الذى يعود فيه للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، مشيرًا فى تصريحات صحفية: "متفائل بالعمل فى ظل وجود رواية متميزة للأديب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار تمت صياغته بشكل متميز للكاتب مدحت العدل، وكذلك شركة إنتاج وفرت كل الإمكانيات من أجل خروج العمل فى أفضل شكل، لذلك أستطيع أن أقول عنه، أننا أمام عمل يليق بالدراما المصرية.

وأعرب أبو عميرة عن سعادته بعودته للتعاون مجددًا مع المنتج جمال العدل، موضحًا أن شركة العدل بمثابة بيته الفنى، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحى" و"أحلام عادية" للنجمة يسرا، و"محمود المصرى" للنجم محمود عبد العزيز، وأنه يجد ارتياحًا شديدًا مع العمل معهم.



مجدى ابو عميرة ويحى الفخرانى ويوسف عثمان

ويشهد "عتبات البهجة" عودة المخرج مجدى أبو عميرة للعمل مع النجم يحيى الفخرانى فى موسم رمضان المقبل 2024، بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى.

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة يحيى الفخرانى، جومانا مراد، هنادي مهنى، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.