دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Training Season"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة العالمية دوا ليبا، أغنيتها الجديدة " Training Season"، وهي ثاني عمل من ألبومها الجديد، الذي تصدر أغنياته تباعاً.



وصُورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وبُثت على مختلف المنصات الرقمية.

وكانت دوا ليبا قد تحدثت سابقاً عن أغنيتها قائلة: "عشت تجارب حياتية ومواعيد غرامية سيئة، وأعتقد أن آخر هذه التجارب هي الأسوأ، لكني فضلت الخروج للعالم ومواجهة الحياة، وهذا ما حدث في صباح اليوم التالي عندما وصلت إلى الستوديو وسألني الأصدقاء كيف سارت الأمور، فأخبرتهم على الفور أن قصة غرامي انتهت، وأن "موسم التدريب قد انتهى"، وتبادلنا الضحكات، ومن هنا انطلقت فكرة وإسم الأغنية "موسم التدريب" .

وتابعت: "شعور غريب يتعرض له الإنسان وهو يحكي للناس عن تجربته، وأقصد هنا الرجال على وجه التحديد، كيف يواعدون، ويتصرفون بشكل صحيح، وينتهي الأمر بعد نهاية العلاقة بتلقي دروس حياتية وانسانية، نتعلم منها كيفية العلاقات العاطفية، بالإضافة إلى نضوجي مع كل تجربة غرامية عشتها".

وختمت دوا ليبا حديثها قائلة: "وعلى الرغم من أن "training season" قد لا ينتهي أبدًا بالنسبة لأي منا، إلا أنك تبدأ بالشعور بالسعادة عندما تجد الشخص المناسب لتجربة غرامية جديدة، تزيد شعورك بالنضوج معه، تتوقف عن البحث عن المتدربين (غير الجديين) وتصبح مهتمًا أكثر بوجود شخص في المرحلة التي أنت فيها، وتتقدم في العلاقة، وتكبر معه".