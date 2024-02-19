شيرين عبد الوهاب تتألق بالذهبي في السعودية.. إليكم سعر فستانها!

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" بإطلالة رائعة.

وأطلت شيرين خلال الحفل بفستان ذهبي طويل، وبأكمام طويلة، ويتميز بفتحة من الأمام والخلف على شكل V ودرابيه من منطقة الوسط أبرز نحافتها، من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، ويبلغ سعره 6175 ألف دولار.

ومن الناحية الجمالية، صففت شيرين شعرها بطريقة مموجة، وتركته منسدلاً على كتفها الأيمن، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان هادئة أبرز ملامح وجهها.

وكانت شيرين قد قدمت مجموعة من اغانيها خلال الحفل، ومنها: "مشاعر" و"الوتر الحساس" و"حبة جنة" كما غنت "عيون القلب" لنجاة الصغيرة.



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