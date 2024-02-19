بالفيديو- نسرين طافش تفجر غضبها في النادي الرياضي..إليكم ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على الجمهور بمقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه أثناء ممارستها التمارين الرياضية في الجيم، واستعرضت نسرين طافش رشاقة جسمها المميزة، وظهرت مرتديةً كروب توب ضيق باللون الأسود من دون أكمام مع سروال رياضي ضيق بنفس اللون،و في الفيديو قامت نسرين بممارسة رياضة الملاكة من خلال التدرب على كيس الملاكمة و علقت بشكل ساخر قائلةً: "أنا تخيلت حدى و فشيت قلبي، و انتو مين حابين تتخيلو مطرح كيس البوكس لتفشو قلبكون".



و في وقت سابق، إحتفلت نسرين طافش بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها متألقة باللون الاحمر كعادتها.

وقد إرتدت نسرين فستاناً طويلاً وضيقاً وبذيل طويل أيضاً، من صيحة الـ Off Shoulder، وظهرت وهي تقف إلى جانب قالب من الحلوى ومجموعة من البالونات، كما شاركت صورة كانت قد إلتقطتها منذ حوالى الـ 10 سنوات، وعلقت: "متل الليلة في قمر .. ضوا عكل الدني حبيت عيد فكرة آخر صورة عملتها من عشر سنين كمان بعيد ميلادي".

وقد شاركت نسرين طافش فيديو لها، ظهرت فيه مرتدية فستان زفاف أنيقاً، خلال تجولها في صالة للأعراس، وبدت جميلة للغاية، وكشفت أن هذا الفيديو التقط من كواليس تصوير عملها الجديد، الذي سيبصر النور في 7 شباط/فبراير.