فريق عمل الفيلم الفرنسي "كنز خوفو" يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار التحضير لتصوير الفيلم الفرنسي "كنز خوفو" في مصر خلال العام الجاري والذي تقوم بتنفيذه شركة أفلام مصر العالمية، قام وفد شركة الانتاج الفرنسية Bonne Pioche Cinema Yves Darondeau والمكون من: المخرج Barbara stephani المنتج - Francois jean pierre مدير التصوير Gufllaume Schiffman مساعد المخرج Joseph pauL henry، بزيارة مدينة الانتاج الاعلامي، للتعرف عن قرب علي إمكانياتها العلمية والفنية، وما تملكه من إستديوهات ومناطق التصوير مفتوحة، تتميز بالتنوع الكبير في طرزها المعمارية، التي تناسب كافة أنواع التصوير، وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته في الأونة الاخيرة.

ووقد رافق الخليج 365 خلال الزيارة فريق عمل لجنة مصر للافلام بالمدينة برئاسة أحمد سامي مدير عام اللجنة.

وقاموا بجولة شملت عدد من الاستديوهات ، ومركز إحياء التراث السمعي والبصري ، الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي، الذي تملكه مصر وحمايته من التلف والقدم، كما زاروا مركز الدولبي أتموس والذي يعد الاحدث في العالم ، في مجالات تطبيقات تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

وبعد ذلك توجه الخليج 365 الي مناطق التصوير المفتوحة ، حيث شاهدوا تجهيز الديكورات الجارية حالياً، إستعداداً لتصوير الاعمال الدرامية من الافلام والمسلسلات.

الجدير بالذكر أن لجنة مصر للافلام بالمدينة، تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الافلام السينمائية الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الانتاج العالمية تنفيذ اعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد، دون أي معوقات او صعوبات إدارية.

كما تقدم اللجنة أيضاً كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات الانتاجية اللازمة لاطقم شركات الانتاج العالمية التي تقوم بتصوير أعمالها في مصر من إنهاء الاجراءات الجمركية، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي، وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناء علي طلب الشركات المنفذة، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقد قامت اللجنة خلال العامين الماضيين بالاشراف علي تصوير اكثر من 35 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات( أمريكي – نرويجي – بريطاني – هندي – ألماني – أسترالي ...إلخ ) في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجمهورية مصر العربية.