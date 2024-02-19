إلهام شاهين تعلق على حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بحضورها حفل "ليالي سعودية مصرية"، أمس الأحد بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت إلهام، صورًا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة فنية مصرية سعودية أكثر من رائعة بدار الأوبرا المصرية .. تنظيم وشياكة على أعلى مستوى .. سعداء بهذه الشراكة المصرية السعودية للإرتقاء بالفن في الوطن العربي، وإستمتعنا بغناء شيرين و محمد منير وماجد المهندس وريهام عبد الحكيم والموسيقار العظيم عمر خيرت".

وأضافت: "شكرا هيئة الترفيه السعودية ومرحبا بكم في مصر وأتمنى أن نقدم أعمال فنية مشرفة يجتمع فيها كل نجوم وكفاءات الوطن العربي، الإتحاد قوة ، وليكن هذا الإتحاد الفني بداية لإتحاد أكبر على كل المستويات لوطننا العربي الكبير".

وأحيا حفل "ليالي سعودية مصرية" كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

وأقيم الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

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