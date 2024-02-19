رمضان 2024.. محمد هنيدي يقدم المسلسل الإذاعي "أبويا شقيقي" على راديو النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت محطة راديو النيل، عن تفاصيل المسلسل الإذاعي الجديد"أبويا شقيقي" الذي يخوض بطولته محمد هنيدي، ويذاع في شهر رمضان 2024.

وأطلق البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل "أبويا شقيقي" الذي ينتمي لأعمال الكوميديا ويعرض على إذاعة راديو النيل خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويظهر خلال البوستر الدعائي للعمل النجمان محمد هنيدي وشيري عادل، ويجسد "هنيدي" شخصية كمال، كما ظهر في البوستر صورة خلفهما لشخص كبير في السن يجسد شخصيته محمد هنيدي أيضًا في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من إنتاج راديو النيل.

وكانت قد كشفت إذاعات "راديو النيل" التي تضم "نغم إف إم"، و"ميجا إف إم"، و"شعبى إف إم"، و"راديو هيتس"، عن الخريطة المبدئية للمسلسلات، مع التجهيز للإعلان عن مجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة.

أول هذه الأعمال مسلسل "سوبر فوزية"، الذى تخوض بطولته الفنانة القديرة إسعاد يونس، ومن المقرر بثه على "راديو النيل".

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