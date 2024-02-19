مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لـ "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

طرحت منصة watch it البوستر الجماعي الرسمي لمسلسل "إمبراطورية ميم"الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وظهر خالد النبوي على بوستر العمل مع باقي أبطاله، ويأتي ذلك بعد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده.

يجسد "النبوي" دور البطولة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، ويُشاركه كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد، مايان السيد.

مسلسل "إمبراطورية ميم" هو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب تتألق في أغنية "عيون القلب" وعمرو دياب يتفاعل معها

رمضان 2024.. نادين نجيم تكشف عن بوستر مسلسل "2024"