شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يوضح كيفية اكتشافه كسر ساقيه بعد 10 سنوات من تصوير فيلم "روبن هود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي راسل كرو عن خبر يعود لـ 14 عامًا، وهو كيف مثل فى الشهر الأخير من تصوير أحد أفلامه بساقين مكسورتين، ففي حوار مع People magazine قال كرو إنه تعرض لحادث أثناء أداء عرض حيلة لروبن هود الذى لعب دوره ريدلى سكوت فى صيف عام 2009، عندما اضطر إلى القفز من بوابة بورتكوليس، وهى بوابة ثقيلة تغلق عموديًا وجدت فى أحد تحصينات العصور الوسطى المستخدمة فى الفيلم.

وقال النجم الحائز على جائزة الأوسكار، 59 عاما، "لقد قفزت من قلعة بورتكوليس على أرض صخرية غير مستوية كان ينبغي علينا تجهيز الأرض ودفن وسادة لكننا كنا فى عجلة من أمرنا لإنجاز اللقطة فى الضوء الخافت".

لم يدرك كرو، الذى كان يبلغ من العمر 45 عامًا عندما لعب الدور، مدى الخطر حتى وصل إلى أعلى نقطة الهبوط وكان على وشك القيام بالقفزة، وكشف راسل كرو، خلال الحملة الترويجية لفيلمه الجديد Land Of Bad، عن كسر ساقيه أثناء قيامه بحركة مثيرة لفيلم Robin Hood (2010).



راسل كرو في روبن هود

يتذكر كرو: "مع وجود مئات من الإضافات حولهم، والسهام المتطايرة، والأوانى المحترقة التى تشعل النار فى القلعة، لم يكن هناك انسحاب وعندما قفزت، أتذكر أننى فكرت: هذا سوف يؤلمنى"، وفى تلك الثوانى القليلة الأخيرة، تذكر كرو أنه كان يفكر في أنه يريد الهبوط على مشط قدميه للمساعدة فى تخفيف التأثير.

راسل كرو يتذكر أيضًا رد فعله تجاه الألم: "كان الأمر بمثابة صدمة كهربائية تنفجر فى جسدى، لكنى فى النهاية كنت أعرف بغض النظر عن الإصابة التى كان عليّ أن أضغط عليها، فكنا نصور فيلمًا كبيرًا، لذلك كنت أعانى من ذلك، لكن الشهر الأخير من هذه الوظيفة كان صعبًا للغاية".



راسل كرو

وقال كرو إنه "لم يناقش أبدًا الإصابة مع فريق الإنتاج، ولم يأخذ يومًا إجازة بسببها، لقد واصلت الذهاب إلى العمل فقط"، وبعد حوالي عقد من الزمن، طُلب من "كرو" رؤية الطبيب عندما بدأ يعانى من آلام غريبة جدًا فى أسفل ساقيه، لم يعتقد نجم Gladiator أن الأمر خطير، وأنه كان على الأرجح نتيجة لعدم ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس بعد العمل خلال شتاء طويل في مدينة نيويورك، لكنه ذهل تمامًا عندما سأله الطبيب: متى كسرت ساقيك؟ وتبين أن الطبيب عثر على بقايا الكسور فى عظام الساق من الأشعة السينية.