شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم Back To Black عن مسيرة إيمي واينهاوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم Back To Black، الذى يسرد قصة حياة المطربة البريطانية إيمي واينهاوس ومسيرتها الفنية، عن بوستر رسمي جديد للفيلم المقرر طرحه في 17 مايو المقبل بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم،

واينهاوس التي اشتهرت في مطلع الألفية الثالثة وأصدرت ألبومها الأول في 2003 بعنوان Frank، وحققت شعبية كبيرة بألبومها الشهير Back To Black، الذى طرحته في 2006.



بوستر الفيلم المنتظر

ومن المقرر ان تقوم بدورها النجمة العالمية ماريسا أبيلا ويشاركها كل من جاك أوكونيل وإدي مارسان وليزلي مانفيل، ومن اخراج سام تايلور جونسون وتأليف مات جرينهالج.

وسبق وحصلت عائلة النجمة الراحلة، على ملايين الدولارات بعد أن حصد مزاد لبيع تذكاراتها بقيمة 4 ملايين دولار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستذهب نسبة 30% أى ما يصل إلى 1.2 مليون دولار كتبرع إلى مؤسسة آمي واينهاوس، وهي مؤسسة خيرية أنشأها والدا النجمة ميتش وجانيس بعد وفاتها في عام 2011 عن عمر يناهز 27 عامًا، بسبب التسمم الكحولي.