شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل فيلم "كنز خوفو" يزور مدينة الإنتاج الإعلامي للتصوير بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد شركة إنتاج فرنسية مدينة الإنتاج الإعلامي للتعرف عن قرب على إمكانياتها العلمية والفنية، وما تملكه من أستوديوهات ومناطق التصوير المفتوحة، وذلك خلال التحضير لتصوير الفيلم الفرنسي "كنز خوفو" في مصر، والذي تقوم بتنفيذه شركة أفلام مصر العالمية.

وتتميز مدينة الإنتاج الإعلامي بالتنوع الكبير في طرزها المعمارية، التي تناسب كل أنواع التصوير، وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته في الآونة الأخيرة .

ويتكون فريق العمل الفرنسي من: المخرج Barbara stephani والمنتج - Francois jean pierre ومدير التصوير Gufllaume Schiffman ومساعد المخرج Joseph pauL henry.

ورافق الوفد خلال الزيارة فريق عمل لجنة مصر للأفلام بالمدينة برئاسة أحمد سامي مدير عام اللجنة، حيث قاموا بجولة شملت عددًا من الأستديوهات، ومركز إحياء التراث السمعي والبصري، والذى يقوم بالحفاظ على التراث الوثائقي، الذي تملكه مصر وحمايته من التلف والقدم، كما زاروا المركز الدولي أتموس الذي يعد الأحدث في العالم، في مجالات تطبيقات تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية، وبعد ذلك توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا تجهيز الديكورات الجارية حاليًا، استعدادًا لتصوير الأعمال الدرامية من الأفلام والمسلسلات .



فريق عمل الفيلم الفرنسي كنز خوفو يزور مدينة الإنتاج الإعلامي



فريق عمل الفيلم الفرنسي كنز خوفو

جدير بالذكر أن لجنة مصر للأفلام بالمدينة، تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الانتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد، دون أي معوقات أو صعوبات إدارية، كما تقدم اللجنة أيضًا كل التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي تقوم بتصوير أعمالها في مصر من إنهاء الاجراءات الجمركية، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي، وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناء علي طلب الشركات المنفذة، إضافة إلى توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية .



فريق عمل الفيلم الفرنسي



فريق عمل الفيلم الفرنسي كنز خوفو



فريق عمل فيلم كنز خوفو



فريق عمل الفيلم



فريق عمل الفيلم الفرنسي

وقد قامت اللجنة خلال العامين الماضيين بالإشراف علي تصوير أكثر من 35 فيلمًا أجنبيًا روائيًا ووثائقيًا، من مختلف الجنسيات (أمريكي – نرويجي – بريطاني – هندي – ألماني – أسترالي ...إلخ) في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجمهورية مصر العربية .