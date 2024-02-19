شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر صورًا جديدة من مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

























































يذكر أن آسر ياسين قدم فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب ملىء بالتشويق.