بالبوستر الرسمي.. محمد ثروت يكشف عن ملامح شخصيته في "سر إلهي"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري محمد ثروت البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "سر إلهي"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وحمس الجمهور لمتابعة العمل ودوره فيه، إذ علق بالقول: "الحمد لله دائمًا وأبدا، انتظروني في رمضان في مسلسل سر إلهي مع النجمة روچينا و اوعدكم تشوفوا شخصية فوق العظمة بشوية".



"سر إلهي" تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويتألف المسلسل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته الممثلون روجينا، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة ومريم أشرف زكي.



