بالصور- بالأحمر المميز.. روان بن حسين تتألق بلوك بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً، إرتدت فيه معطفاً من الجلد باللون الأحمر، مزيناً بالفرو عند اليدين وحول الرقبة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت إحتفلت روان بن حسين بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة لونا، على طريقة فيلم ديزني "سر الأجنحة".

ونشرت روان عبر حسابها الرسمي، مقاطع فيديو وصوراً توثق أجواء الاحتفال، ولحظات الفرح مع ابنتها.

وظهرت روان في أحد الفيديوهات وهي ترقص، وفي فيديو آخر، ظهرت برفقة ابنتها التي ارتدت فستاناً مشابهاً لفستانها، كما غنت لها أغنية عيد الميلاد.

ووثقت روان أجواء الاحتفال ولحظات الاستمتاع مع ابنتها، من دون إظهار وجهها.



