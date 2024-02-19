"أبو نسب" يحقق هذه الإيرادات اليومية و يحتل المركز الثالث بعد "الحريفة" و "رحلة 404"

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "أبو نسب" تحقيقه نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية بعد طرحه في 21 ديسمبر الماضي، حيث وصلت إيرادات الفيلم يوم أمس إلى 151 ألفا و 619 جنيه في دور العرض السينمائية، وبذلك يحتل المركز الثالث بين الأفلام المعروضة بعد "الحريفة" و "رحلة 404".



فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر و محمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.