شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المونولوج.. وفاة الفنان السعودي عبد العزيز الهزاع بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الإثنين الفنان عبد العزيز الهزاع الفنان السعودي والمونولوجست صاحب شخصية "أم حديجان"عن عمر يناهز الـ 95 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض.

عبد العزيز الهزاع قدم أعمالاً فنية مميزة وعُرف بمهاراته في تقليد الأصوات ليتناول من خلالها المشاكل الاجتماعية والأزمات التي تواجه المواطنين دائمًا، كما عُرف بأسلوبه الطريف لإضحاك السعوديين والمشاهدين لفنه، كما نعى الفنان صديقه عبد الإله السناني "قالوا رحلتَ وما نراك مغادرًا ‏في الروح -رغم الموت- ذكركَ خالدٌ، إلى رحمة الله عبد العزيز الهزاع»،



عبد العزيز الهزاع

وكان قد نعى الفنانون السعوديين ومن كافة أرجاء الوطن العربي الفنان عبدالعزيز الهزاع، من بينهم الكاتب حمد القاضي «انتقل لرحمة الله عبدالعزيز الهزاع الفنان المعروف أو بالأحرى الموجّه الاجتماعي كما كان يرتاح لهذا اللقب بعد أن أطلقته عليه بمقال عنه».