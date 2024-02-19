شكرا لقرائتكم خبر عن "نصرة" طول عمرها شايلة الهم.. Watch it تطرح برومو "سر إلهي" لـ روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، برومو مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتضمن البرومو مشاهدة تشويقية وعبارات توضح معاناة "نصرة" التي تجسدها روجينا خلال أحداث العمل.

وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.