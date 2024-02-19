حمدي بتشان يطرح أحدث أغانيه "محدش هيجي فى شدة على بابك يدق"

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمدى بتشان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كله بوق" من كلمات عمرو قطب وألحان وتوزيع طه الحكيم، وتقول كلمات الأغنية: سد ودنك بعد إذنك مهما قالوا وعشموك واوعي في حبال المودة بالأونطة يعلقوك، هيعملولك البحر طحينة وهيقولولك أنت في عنينا ويوم ما تغرق السفينة هينطوا منها، وهيسيبوك مش مهم اللي بيتقالك المهم اللى إتعملك قوللى مين بس فى همومك، لما اتربطت جه وحلك الكلام حلو وجميل بس فعل الناس قليل واللي قولنا عليه رجوله مطلعش في الأزمات أصيل.

وأعرب مؤخرًا النجم الكبير حمدى بتشان عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "سطلانة" من فيلم "بعد الشر" الذى عرض في السينمات من فترة، والتي تصدرت التريند مؤخرًا واحتلت مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال مؤخرًا بتشان في تصريحات خاصة: الحمد لله ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاتى، من أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف كل ما همشى في مكان ألاقى الناس مشغلة الأغنية ومهووسة بيها وعمالة تغنيها، والحمد لله مبسوط بذلك وتعتبر خطوة مهمة في مشوارى الفني .

كما أعرب بتشان عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية علي مستوي الوطن العربي، وسط حالة من البهجة التي عاشها جمهور النادي الأهلي بطل أفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء حمدى بتشان وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناءها ضمن فيلم بعد الشر الذي يعرض حاليًا بالسينما، بطولة علي ربيع، وأس أس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نورالدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.