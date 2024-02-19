بالفيديو - عمرو دياب ينعت سائقه الخاص بهذه الكلمة النابية .. ويغضب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان المصري عمرو دياب ليلة أمس أولى حفلات "ليالي سعودية- مصرية" التي أُقيمت في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من الممثلين والفنانين المصريين، منهم محمد منير وشيرين عبد الوهاب وكريم عبد العزيز.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ عمرو دياب بعد نهاية الحفل، وهو في طريقه نحو السيارة للمغادرة، وحوله الكثير من محبيه، الذين يريدون إلتقاط صور تذكارية معه، ليجيبهم وهو يكمل طريقه، من دون أن يلتفت إلى أحد، قائلاً: "يا عم إرحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟ ( ناعتاً سواقه الخاص بهذه الكلمة النابية)، ما أثار غضب الكثير من المتابعين.

