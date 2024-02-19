في يوم واحد فقط .. "سبب فرحتي" لـ أصالة و أحمد سعد تحقق أكثر من مليون مشاهدة و هذا ما وصلت إليه

ميرنا وليد - بيروت - تستمر أغنية "سبب فرحتي" التي أطلقتها الفنانة السورية أصالة مع الفنان المصري أحمد سعد، بتحقيقها نجاحاً كبيراً، فقد حققت الأغنية أكثر من 4 مليون و593 ألف مشاهدة، بعد 5 أيام على طرحها على يوتيوب.



"سبب فرحتي" من كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها:

"يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

انت ألامان وباختصار لو كله مال

بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري

انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين

قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري

قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين

بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي

بتحلّي ف عنيا السنين

يا سبب فرحتي

يا مقاسماني سكتي

بتقويني ف دينتي

وانا جمبك مش هميل

انا ليكي بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفك بخير".