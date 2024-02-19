بالفيديو - بعد تعرضهما للإنتقادات لهذا السبب .. صانعي المحتوى كيمو وحسن فنيش يعتذران للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تعرض صانعي المحتوى اللبنانيين كيمو وحسن فنيش للكثير من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومنها

" كيف تذهبون لمشاهدة الحفلات الغنائية، في ظل ما يجري في جنوب لبنان وفلســ طين من قصف وحرب" ، وذلك بعدما ذهبوا لمشاهدة الفنان السوري الشامي، يوم الجمعة 16 شباط 2024، ليعود كل من حسن فنيش وكيمو بالإعتذار من متابعيهم ومن جماهيرهم عبر المنصات المشهورين عبرها، ونشر كل منهما فيديو يوثق إعتذارهما .



وقد أحيا الشامي ليلة الجمعة حفلاً غنائيًا للمرة الأولى في لبنان، وسط حضور جماهيري كبير، وغنى العديد من أغانيه من بينها أغنية " يا ليل والعين" وأغنيته الجديدة "صبراً " التي أصبحت تريند في الأيام الأخيرة .