بالفيديو- هكذا علقت أميمة طالب على دعس ماجد المهندس قدمها .. وهذا ما كشفته عن الحادثة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة التونسية أميمة طالب صورة لقدمها عبر حسابها، تُظهر إصابتها بعد دعس الفنان العراقي ماجد المهندس لها دون قصد خلال التقاط صورة تذكارية جمعتهما في فعاليات ليلة الأمير سعود بن عبدالله ضمن موسم الرياض.



وأظهرت الصورة قدم الفنانة أميمة طالب والتي تم وضع لاصق طبي عليها، وعلقت عليها قائلة: “دعسة البرنس ماجد، والله كانت قوية، أطالب بتعويض”.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أميمة طالب، متمنين لها الشفاء العاجل، وكان كل من ماجد المهندس وأميمة طالب ضمن الفنانين الذين شاركوا في إحياء ليلة الأمير سعود بن عبدالله، إلى جانب كلا من محمد عبده، ورابح صقر، أحلام، نوال الكويتية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.