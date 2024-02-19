ألحان كمال الطويل على مسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مسرح الجمهورية ليلة غنائية مميزة من أعمال الموسيقار كمال الطويل، مع مجموعة من أصوات الاوبرا الساحرة.

موعد حفل أعمال الموسيقار كمال الطويل

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 29 فبراير على مسرح الجمهورية في الثامنة مساءً مع مجموعة من المطربين وهم رضوى سعيد، محمد شوقي، نهى حافظ، أحمد صبري، مع صوليست “تشيللو” لـ إيهاب سمير.

ولد كمال الطويل في 11 أكتوبر 1923 بالقاهرة، وتخرج في معهد الموسيقى العربية 1949، وتعاون مع كبار رموز الغناء الجميل

احترف التلحين سنة 1952 و لحن نشيد والله يازمان ياسلاحي الذي ظل السلام الجمهورى لمصر (1958- 1977)

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.