حسام حبيب يتجاوز الربع مليون مشاهدة بأغنية "كدابة"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان حسام حبيب بأغنيته الجديدة “كدابة”، أكثر من 260 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية حسام حبيب كدابة

أغنية كدابة من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها"كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة استاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة نساية ناكرة الايام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا شخصياتك انواع هايلة في فن الاوجاع وخلصت انا منك اه خرجتك من جوايا وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه شكاية وكلامك كله كإنه رواية بتألفي طبعا ألف حكاية وبتعملي فيها ملاك بتقولي مظلومة معاك طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا قويتك وتعبت عشانك واستنيتك ودي غلطة عمري اني انا حبيتك اصل انتي متتأمنيش انسانه مابتحسيش وانا اللي غلطت عشان شوفتك تحت وعليتك وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه شكاية وكلامك كله كإنه رواية بتقلفي طبعا ألف حكاية وبتعملي فيها ملاك بتقولي مظلومة معاك طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا"

حسام حبيب يعلن الابتعاد عن شيرين بالكامل بـ كدابة

وبأغنية كدابة يقرر حسام حبيب عودته للساحة الغنائية بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، وابتعاد عن أخبار الانفصال والعودة والتفكير في خطواته الفنية القادمة وعودة قوية من خلال ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

أخر ألبومات حسام حبيب “فرق كتير 2018”

كانت أخر الإصدارات الغنائية لحسام حبيب من خلال ألبوم “فرق كتير”، الذي طرحه في 2018

ومن المقرر أن يتضمن ألبوم حسام حبيب الجديد 10 أغان مختلفة من المفترض طرحها تدريجيًا على فترات أهمها “كدابة، اثبتيلي حبك”.

و يتعاون حسام حبيب في ألبومه الجديد مع عدد من الشاعراء والملحنين والموزعين ومن أبرزهم عمرو المصري وتيام علي وأدهم معتز ونابلسي وإسلام رفعت وغيرهم.