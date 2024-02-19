المفكر الكبير المستشار عبد الجواد ياسين في ضيافة الخليج 365 24 فبراير

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مؤسسة الخليج 365 الإعلامية الساعة السادسة مساء يوم السبت 24 فبراير، المستشار عبد الجواد ياسين المفكر الكبير في حلقة نقاشية تحت عنوان (نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر) وبمشاركة عدد من المثقفين والباحثين المتخصصين في الإسلام السياسي.

المستشار عبد الجواد ياسين

يتناول اللقاء إطلالة شاملة على فكر عبد الجواد ياسين وتفكيكه لخطاب الإسلام السياسي وتصوراته لنشر ثقافة التسامح واستيعاب الآخر، والذي عبر عنه من خلال مؤلفات ودراسات رصينة كان أبرزها كتابي السلطة في الإسلام، والدين والتدين.



يحضر اللقاء النائب الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365 الإعلامية والدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الخليج 365.

يدير اللقاء الكاتب مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365.