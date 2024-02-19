رمضان 2024.. روجينا مع ابنتها مريم في كواليس مسلسل "سر إلهى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا مقطع فيديو يجمعها بابنتها "مريم" من كواليس مسلسل "سر إلهي"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الفيديو: "كواليس مسلسل سر إلهي، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يا رب مدد بلا عدد، كله بإذنه".

ويعد مسلسل "سر إلهي" هو التعاون الثالث بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز بعد نجاحهما بمسلسل "انحراف" عام 2022، ومسلسل "ستهم" الذي عرض بموسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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