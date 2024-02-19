رمضان 2024.. أحمد غزي يشارك في مسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد غزي بالموسم الرمضاني 2024 في مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

"الحشاشين" مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

والمسلسل يشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

جدير بالذكر أن أحمد غزي شارك مؤخرًا في فيلم الحريفة والذي حقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر بإيرادات تخطت 60 مليون جنيه حتى الآن.

وقدم غزي شخصية تُدعى ششتاوي، وحصل على ردود فعل إيجابية. الفيلم من إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، خالد الذهبي، كزبرة.

وفي موسم رمضان 2022 شارك غزي في بطولة مسلسل المشوار أمام النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني، وفي السباق الرمضاني الأخير 2023 لفت إليه الأنظار في مسلسلي ضرب نار أمام النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي، ورسالة الإمام مع النجم خالد النبوي.

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