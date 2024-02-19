"مونولوج فكري" تجربة مسرحية جديدة يقدمها أمير صلاح الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم الفنان والمخرج أمير صلاح الدين في الثامنة مساء يوم الخميس 22 فبراير تجربة مسرحية جديدة من خلال عرض ليوم واحد فقط على مسرح أركان في الشيخ زايد، تحت عنوان "مونولوج فكري Stand up jazzy "، وهو مزيج بين المونولوج وأغاني مصرية بموسيقى الچاز.

ويدور العرض حول تجربة ذاتية للمطرب والممثل أمير صلاح الدين مع مرض Aneurysm أو تمدد الأوعية الدموية.

وجاءت الفكرة لـ أمير عندما علم أنه مصاب بهذا المرض، وأراد أن يحكي تجربته معه ويخبر الأشخاص الذين يعانون من نفس المرض ومن يتعاملون معهم، في شكل تجربة فنية جديدة تجمع بين فن ستاند أب كوميدي والمونودراما وحفل الجاز.

جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين يشارك في بطولة مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني هذا العام.

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