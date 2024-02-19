بعد تجاهله من قبل "بافتا".. ردود فعل غاضبة لعدم ذكر نجم مسلسل "Friends" بفقرة الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعدما تم تجاهل اسم الممثل الراحل ماثيو بيري بفقرة الراحلين لعام 2023 التي يتم تقديمها سنويًا على هامش حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية وذكر الراحلين عن عالمنا من ممثلين ومنتجين وصناع السينما والتلفزيون حول العالم.

وتم ذكر أسماء العديد من النجوم الراحلين أبرزهم جين بيركين، جلينيس جونز، كارل ويذرز، جوليان ساندرز، توم ويلكنسون، تينا ترنر، هاري بيلافونت، الان اركين، والسير مايكل جامبون

إلا أنه لم يتم ذكر الممثل الأمريكي الراحل ماثيو بيري بالفقرة وهو ما سبب جدلًا على السوشيال ميديا عقب انتهاء حفل توزيع جوائز بافتا الذي أقيم مساء الأحد وسط حضور ألمع نجوم وصناع السينما.

وجاءت تعليقات محبي "ماثيو بيري" كالتالي: "لا ذكر لماثيو بيري في فقرة الراحلين بجوائز البافتا، أمر ليس جيد من قبل بافتا، سعيد بأني لست الوحيد الذي يشعر بالحزن لعدم ذكر اسم بيري بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية، وكان لـ "بافتا" ردًا على ما حدث وعدم ذكر الممثل الراحل من حفل توزيع الجوائز وفقًا لموقع "Independent" أنه سيتم تكريم الممثل الراحل بحفل توزيع جوائز بافتا للتلفزيون بشهر مايو المقبل.

وعلقت: "نحن نأكد أن ماثيو بيري سيتم تكريمه بحفل توزيع جوائز بافتا الخاصة بالأعمال التلفزيونية مايو المقبل، وسيتم ذكر اسمه ضمن الراحلين على موقعنا الرسمي".

ورحل الممثل الأمريكي ماثيو بيري عن عالمنا نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي بعدما وجد غارقًا في حوض استحمام منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن عمر يناهز 54 عامًا، وتم الكشف عن ملابسات الحادث نهاية العام الماضي من قبل الطبيب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية وفقًا لموقع "The New York Times" قائلا: "أن الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثير المواد المخدرة كانت سببًا في وفاة الممثل ماثيو بيري وذلك بعد تشريح جثته".

ومن المعروف عن الممثل ماثيو بيري معاناة من شرب الخمر وتعاطي المخدرات لسنوات وجاء سبب الوفاة متأثرًا بجرعة زائدة من مخدر الكيتامين، وهو مخدر قوي أصبح شائعًا بشكل متزايد كعلاج بديل للاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وغيرها من مشاكل الصحة العقلية التي يصعب علاجها.

ويعد النجم الراحل ماثيو بيري هو من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود بفترة التسعينات وذلك بعد مشاركته بمسلسل "Friends" والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عامًا.