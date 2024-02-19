أيمن بهجت قمر يشكر تركي آل الشيخ على "ليالي سعودية مصرية" والحلفاوي يشيد بهذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعوته لحضور أولى حفلات "ليالي السعودية المصرية" التي أقيمت مساء الأحد في دار الأوبرا المصرية بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء من مصر ومن مختلف أنحاء الوطن العربي برعاية الهيئة العامة للترفيه في بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

ونشر "قمر" صور من كواليس حضور الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة عدد من النجوم وهم الفنان يوسف الشريف، المخرج رامي إمام، الفنانة دينا الشربيني، الفنان مصطفى كامل، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد نور، الفنان أحمد زاهر، الفنانة منة شلبي، الفنان كريم محمود عبدالعزيز

وعلق: "شرفت بقبول دعوة المستشار تركي آل الشيخ لحضور فعاليات الليلة السعودية المصرية بدار الأوبرا".

وحاز الحفل على إعجاب العديد من النجوم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي منهم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي أشاد بأغنية "فيها حاجة حلوة" للفنانة ريهام عبد الحكيم والتي قامت بغنائها ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "آه والله، فيها حاجة حلوة، ومحدش يسأل ايه هي، لأن دي خلطة محدش يعرف سرها إلا ربنا، الواحد جسمه بيقشعر لما بيسمع الغنوة دي، تسلم يا أيمن".

يذكر أن أيمن بهجت قمر ينتظر عرض فيلم "أهل الكهف" الذي قام بتأليفه وهو عمل سينمائي مقتبس عن مسرحية الأديب الكبير توفيق الحكيم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويضم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، إخراج عمرو عرفة.

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