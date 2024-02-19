حمدي بتشان يطرح أحدث أغانيه " كله بوق "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري حمدي بتشان أحدث أغانيه بعنوان "كله بوق" وهي من كلمات عمرو قطب وألحان وتوزيع طه الحكيم، وتقول كلمات الأغنية: "سد ودنك بعد إذنك مهما قالوا وعشموك واوعي في حبال المودة بالأونطة يعلقوك، هيعملولك البحر طحينة وهيقولولك أنت في عنينا ويوم ما تغرق السفينة هينطوا منها، وهيسيبوك مش مهم اللي بيتقالك المهم اللى إتعملك قوللى مين بس فى همومك، لما اتربطت جه وحلك الكلام حلو وجميل بس فعل الناس قليل واللي قولنا عليه رجوله مطلعش في الأزمات أصيل".

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