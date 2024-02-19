مهى فتوني تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان : " متجوعنيش " في هذا الموعد - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية مهى فتوني البرومو التشويقي لأحدث أغانيها " متجوعنيش "، والتي ستطرحها قريباً، وعلقت مهى كاتبة :" الأغنية دي قريبة على قلبي كتير "متوجعنيش" ، أتمنى تحبوها ح تنزل الأربعاء الساعة 6 على كل المنصات، كلمات أيمن عز، ألحان محمد أنور، توزيع وميكس وماستر مو الحلو .



وكان الفنان المصري تامر حسني قد طرح أغنية "30 حياة" على طريقة الفيديو كليب مع الفنانة اللبنانية مهى فتوني التي لاقت استحسان المستمعين.

أغنية "30 حياة" من غناء تامر حسني ومهى فتوني، وهي من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والكليب من إخراج تامر حسني.