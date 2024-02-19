حمزة نمرة يغني شارة مسلسل "سر إلهي" .. وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - يغني الفنان المصري حمزة نمرة، شارة مسلسل "سر إلهي" بالتعاون مع الموزع المصري كريم عبد الوهاب والذان سيقدمان الموسيقى التصويرية للمسلسل والموسيقى النهاية أيضًا، وكلمات الشارة من تأليف محمود فاروق وألحان حمزة نمرة

مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

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