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ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة التركية مريم أوزرلي فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان برلين السينمائي ليلة أمس، وظهرت مريم بإطلالة أنيقة بفستان أسود أنيق، بأكمام طويلة، والفستان من تصميم المصمم الألماني فيليب بلين وسعره 4,230 يورو.
وإرتدت مريم حذاء أسود من تصميم فيليب بلين أيضا سعره 890 يورو، مع عقد من تصميمه أيضا سعره 820 يورو، ليكون مجموع إطلالتها 5940 يورو، وتركت مريم شعرها الناعم منسدلاً وراء كتفيها.
و من ناحية أخرى، كانت مريم أوزرلي قد إحتفلت بعيد ميلاد إبنتها الكبرى "لارا" العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي تتألق بفستان شفاف في مهرجان برلين .. وهذا سعر إطلالتها الكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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