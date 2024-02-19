كريستين ستيوارت ترد على جلسة تصويرها المثيرة للجدل في برلين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت على جلسة التصوير المثيرة للجدل التي تعاونت خلالها مع موقع "Rolling Stone" ترويجًا لفيلمها الجديد "Love Lies Bleeding" والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام وينافس بقائمة "أفضل فيلم".

وعلقت "ستيوارت" على جلسة التصوير المثيرة للجدل التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأي البعض أن الجلسة كان مبالغ فيها وتعدت كل الخطوط الحمراء، ودافعت "ستيوارت" عن جلستها باستماتة خلال المؤتمر الصحفي للفيلم بفعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي بعد سؤالها من قبل أحد الصحفيين.

وتحدثت "ستيورات" عن فيلمها الجديد وجلستها المثيرة للجدل قائلة: "لقد شاركت بهذا الفيلم من أجل المخرجة جلاس وفيلمها الأخير سينت مود من أكثر الأفلام المفضلة بالنسبة لي، وأعجبت كثيرًا بسيناريو الفيلم عندما عرض علي، وحان الوقت أن يري الجمهور أفلام المثليين بطريقة مختلفة، واستمتعت ببطولة الفيلم واكتشفت العديد من الشخصيات المثيرة ضمن الأحداث".

وأعلنت "كريستين ستيوارت" في وقت سابق عن ميولها الجنسية الشاذة وأنها لا تخشى من ردود الأفعال التي قد تهاجمها بسبب هذا الأمر وأنها على اقتناع بما تفعله وعن عدم خوفها بعد الان من إعلان هذا رسميًا.

وقدمت "كريستين ستيوارت" العديد من الأعمال السينمائية الهامة خلال السنوات الماضية والتي أكدت خلالها كونها إحدى أهم المواهب التمثيلية في جيلها أبرزها تجسيدها شخصية الأميرة ديانا بفيلم السيرة الذاتية "Spencer" والتي رشحت بسببه لجائزة الأوسكار الأولي بمسيرتها.

يذكر أن كريستين ستيوارت تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكوميديا "Sacramento"، وفيلم الدراما والإثارة "Rosebushpruning".