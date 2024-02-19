شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز "أرض الحكايات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، بوستر الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز "أرض الحكايات"، وذلك لعرضه في رمضان 2024 عبر المنصة وخلال قناة DMC، وذلك بعد النجاح الذى حققه المسلسل في جزأيه الأول والثاني.

وكان النجم عصام السقا قد أعلن عن بدء العمل فى مسلسل "يحيي وكنوز"، المقرر طرح الجزء الثالث منه في الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشة DMC، حيث نشر صورة من داخل استوديو العمل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب: "بسم الله.. (يحيي وكنوز) الجزء الثالث رمضان القادم علي قناة DMC.. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".

وكان الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" قد دارت أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل شارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365.