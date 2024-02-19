الصور الأولى من كواليس فيلم "عائلة المكسيكي " بطولة أحمد فهمي وروبي

ميرنا وليد - بيروت - بدأ كل من الممثل المصري أحمد فهمي والفنانة روبي تصوير أولى مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من، لبلبة وأوس أوس، حاتم صلاح، وتدور أحداث فيلم "عائلة المكسيكي" في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج مساعدة مجموعة لتنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



فيلم "عائلة المكسيكي" بطولة: أحمد فهمي، وروبي، ولبلبة، وأوس أوس، وحاتم صلاح، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف رامي على وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان .



