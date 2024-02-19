صور.. ريما العنزي تحتفل بيوم التأسيس بإطلالة سعودية أصيلة على مواقع التواصل الاجتماعي

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احتفلت المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ريما العنزي، بيوم التأسيس، حيث أطلت بإطلالة سعودية أصيلة تعكس فخرها وانتمائها للمملكة.
ظهرت ريما العنزي في الصور وهي ترتدي الزي السعودي التقليدي، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والتراث الثقافي. وقد لاقت الصور استحسان وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بروح الوطنية والفخر التي تعبر عنها ريما.
يحتفل المواطنون في المملكة يوم 22 فبراير بيوم التأسيس، وتقام خلال هذا اليوم العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف مناطق المملكة. ويأتي هذا اليوم ليذكرنا بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ / 1727م.
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